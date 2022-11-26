Лавров обвинил Запад в начале российско-украинского конфликта

Глава МИД РФ Лавров считает, что Россия убедилась "в тщетности попыток убедить Запад пойти" на мирные договоренности Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает виновниками европейские страны и членов НАТО в конфликте в Украине. Такое мнение он выразил в интервью для фильма "Нацизм под следствием", опубликованном на сайте МИД РФ.

"За долгие годы мы убедились в тщетности попыток убедить Запад пойти на равноправную, взаимоуважительную договоренность об обеспечении всеобщей безопасности без расширения Североатлантического альянса", - считает министр.

По мнению Лаврова, Европа таким образом тоже "выступает автором сложившейся ситуации". Лавров выразил надежду на то, что руководствуясь опытом с "арабской весной" ЕС будет воспринимать нынешнюю украинскую "волну" как информацию к размышлению. При этом дипломат считает, что пока страны Евросоюза "не сильно думают о себе".

Лавров обратил внимание на слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что она поднимает важность удовлетворения потребности Украины в военной помощи. "С такой философией Европа… Желаю ей удачи", - заключил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность Киева к переговорам с Россией и назвал "формулу мира" на саммите G20. Среди условий мирных переговоров он озвучил восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Лавров, в свою очередь, как представитель России на этом саммите, счел требования Украины "неадекватными". В ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном он настоял на том, “что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и неадекватными ситуации”.

Лидер КНР Си Цзиньпин выразил солидарность с Макроном и призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к переговорному процессу с Украиной заявил, что Россия "пока не наблюдает стола переговоров".

Позднее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что "Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время".