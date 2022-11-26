Полиция Сербии задержала около тысячи мигрантов после инцидентов на границе с Венгрией

Около тысячи нелегалов задержала сербская полиция после инцидентов на границе с Венгрией.

Как передает РИА Новости со ссылкой на власти Сербии, правоохранители обнаружили у задержанных оружие, а также символику косовских экстремистов.

Ранее появилось сообщение, что полицейские из городов Кикинда и Суботица вместе с жандармерией выехали на заявление о перестрелке мигрантов, которая произошла на улице в Хоргоше. На месте происшествия обнаружили шесть мигрантов, один из которых получил огнестрельное ранение в области груди.

Министерство внутренних дел Сербии позже представило видео с обысками нелегального лагеря мигрантов, которые проживали в палатках, а также хозяйственных постройках местных жителей около границы с Венгрией. Изначально начальник управления пограничной полиции Миле Яндрича заявил о 600 задержанных, указав на то, что операция по поиску нелегальных мигрантов в данном районе продолжается.

Район на севере Сербии около венгерской границы и пунктов пограничного перехода Хоргош и Келебия с самого начала миграционного кризиса стали местом массового скопления мигрантов, а также деятельности контрабандистов. Как считают сербские СМИ, перестрелку в ночь на пятницу, 25 ноября, устроили уроженцы Пакистана и Марокко.