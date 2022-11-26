Путин призвал Ростех использовать опыт в спецоперации для улучшения оборонных технологий Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал использовать опыт противодействия современному западному оружию во ходе специальной военной операции (СВО) для повышения качества российских оборонных технологий. Об этом он заявил Ростеху на выступлении по случаю 15-летия госкорпорации.

"Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, - это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надежности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения", - сказал глава государства.

Путин отметил важность сотрудничества Ростеха профильных предприятий, конструкторских бюро, научных центров и Минобороны России для производства оборонных продуктов.

"И конечно, нужно реализовать, поощрять нашу внутреннюю, российскую конкуренцию между предприятиями, давать дорогу и пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики", - сказал президент.

Он также попросил руководителей предприятий "реализовать дополнительные меры социальной поддержки членов трудовых коллективов, их семей". Президент подразумевал "особое поощрение и премирование лучших специалистов и рабочих", - заключил он.

Напомним, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал напрасными "надежды врагов" на то, что спецоперация в Украине истощает ресурсы России. Он заявил о готовящихся поставках в зону СВО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность Киева к переговорам с Россией и назвал "формулу мира" на саммите G20. Среди условий мирных переговоров он озвучил восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.