19FortyFive: Россия готовится к военному конфликту в Арктике Фото: REUTERS

Россия готовится к другому типу "холодной войны", конфликту в богатой полезными ископаемыми Арктике. К такому выводу пришел обозреватель издания 19FortyFive. В последние годы Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим, и наращивает там военное присутствие, подчеркнул журналист.

"Это включало расширение авиабазы Нагурское, расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа примерно в 600 милях к югу от географического Северного полюса", - говорится в материале.

База далека от идеального размещения, так как зимой температура регулярно опускается до минус 42 градусов по Цельсию, а снег исчезает только с августа до середины сентября, сообщает издание.

"Однако российские подразделения продолжали тренироваться в условиях сильного холода, и даже российские ВВС проводили операции с использованием своих дальних реактивных истребителей МиГ-31. Это действительно расширяет возможности «всепогодных» самолетов, которые сейчас патрулируют небо над головой", - отметил журналист.

Автор подчеркивает, что для защиты региона потребуется нечто большее, чем просто контроль над воздухом, и на этой неделе российские инженеры объявили, что разрабатывают бронетехнику для работы в суровом арктическом климате.

"Мы заменяем сегодняшние автомобили на модернизированные модели и закупаем современные серийные модели. Это поможет нам достичь необходимой доли современных автомобилей. Бронетехника и ее вооружение, в которых отсутствуют новейшие технологии, выводятся из эксплуатации", — цитирует журналист начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

"Мы работаем над комплексным переоснащением наших сухопутных войск современным вооружением", - продолжил приводить слова Шестакова обозреватель. - "В то же время мы реализуем исследовательские проекты по созданию перспективного вооружения и военной техники".

Когда эту технику смогут отправить в Арктику, пока неясно, подчеркивает обозреватель Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но неясно, "поддерживает ли Москва ресурсы для производства машин в больших количествах", - заключил автор.

Напомним, в начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику с целью экономического развития территории, обеспечения обороны и предотвращения ЧС.

Вместе с тем Вашингтон отреагировал на деятельность РФ в Арктике и подчеркнул необходимость дать жесткий ответ на действия Москвы и продемонстрировать, что США не допустят попыток России "агрессивно осваивать" арктические территории.