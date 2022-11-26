Минобороны России заявило, что из-за риска аварий США размещают биолаборатории в третьих странах

Минобороны России заявили, что из-за риска аварий США размещают биолаборатории в третьих странах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США размещают свои биолаборатории на территории третьих стран в связи с высоким риском аварийных ситуаций в них, кроме того в местах их появления ухудшается эпидемиологическая обстановка, об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

«Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков», - пояснил Кириллов.

Он подчеркнул, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях является децентрализованной и охватывает только лишь объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами.

Как сообщал сайт KP.RU, c середины двухтысячных годов по всей территории Украины открывались или реконструировались биолаборатории, занятые исследованиями особо опасных бактерий и вирусов.

Ранее Минобороны сообщало, что из 7 заказчиков работы биолабораторий на Украине нет ни одного чисто научного, но среди них имеется 4 военных: Пентагон, Командование медисследований и разработок Армии США, Управление по снижению угроз Минобороны США и Армейский научно-исследовательский институт Рида.