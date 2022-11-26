Бывший офицер ЦРУ увидел в поведении Зеленского угрозу для НАТО

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Действия президента Украины Владимира Зеленского после падения ракеты на территории Польши свидетельствует о стремлении украинского лидера столкнуть НАТО и Россию, заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Поведение Зеленского говорит о том, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт", - сказал Джиральди.

Напомним, вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, в результате погибли два человека. На следующий день Зеленский заявлял, что уверен в непричастности Киева к происшествию в Польше. Еще через сутки он признал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

Также ранее сообщалось, что Украине не позволили участвовать в расследовании падения ракеты в Польше.