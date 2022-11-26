Минобороны России в результате переговоров вернула девять военных Фото: REUTERS

В Минобороны России сообщили, что 26 ноября 2022 года в ходе переговоров удалось вернуть девять российских военных с подкoнтрольной Украине территoрии.

"26 ноября в результате перегoворного процесса возвращены девять российских военнослужащих", - информирует ведомство. В министерстве считают, что пленным могла грозить "смертельная опасность".

В Минобороны отметили, что военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами транспортной авиации ВКС РФ для лечения и реабилитации в медицинских центрах. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, вчера, 25 ноября 2022 года, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успешном обмене военнопленными с Украиной по формуле "50 на 50", в результате чего полсотни российских солдат вернулись в Россию.

Вместе с тем на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирному диалогу. Среди условий мирных переговоров он назвал освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.