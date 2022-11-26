SCMP: США могут потерять доверие союзников из-за поддержки Украины

США могут потерять доверие союзников из-за поддержки Украины Фото: REUTERS

Обозреватель South China Morning Post Алекс Ло заявил, что США совершили ошибку, поддерживая Украину, а последствия кризиса могут грозить стране потерей доверия союзников и срывом трансатлантических проектов.

Журналист подвергает критике мнение, что будто большинство стран мира поддерживает Украину. Он отмечает, что даже среди жителей европейских стран сторонники Киева не преобладают.

Ло подчеркивает в статье, что большинство стран мира не имеют никаких интересов в этом конфликте, «они лишь ощущают на себе его экономические последствия».

Автор напоминает о многочисленных протестах в странах Европы против вовлечения в украинский кризис.

В публикации отмечается, что США не могут обеспечить победу Украине в противостоянии с Россией и теперь столкнутся с усилением протестных настроений.

Как сообщал сайт KP.RU, на прошедших в начале ноября этого года промежуточных выборах в США сразу несколько кандидатов, критикующих многомиллиардную военную помощь Украине, прошли в сенат и палату представителей. Как полагают, эксперты, это может повлиять на объемы поддержки Киеву и меры контроля.