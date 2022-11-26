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НовостиПолитика26 ноября 2022 13:27

Минобороны России сообщило, что Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных

Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минобороны России сообщило, что Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных

Минобороны России сообщило, что Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине под контролем Минобороны США проводились и могут проводиться до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военных, заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Особую тревогу вызывает проведение под контролем министерства обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний… на украинских военнослужащих и душевнобольных… одной из самых незащищенных категорий граждан", - сказал он.

Также Кириллов на брифинге сообщил, что вариант коронавируса, который приводит к гибели 80% лабораторных животных, был создан в США.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что США финансировали на Украине 30 биолабораторий, где изучались чума и другие опасные вирусы. На военно-биологические программы на территории Украины Пентагон тратил миллионы долларов.

Также ранее в оборонном ведомстве России сообщили, что американский лидер Джо Байден курировал военно-биологическую программу США на Украине.