Минобороны России сообщило, что Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине под контролем Минобороны США проводились и могут проводиться до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военных, заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Особую тревогу вызывает проведение под контролем министерства обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний… на украинских военнослужащих и душевнобольных… одной из самых незащищенных категорий граждан", - сказал он.

Также Кириллов на брифинге сообщил, что вариант коронавируса, который приводит к гибели 80% лабораторных животных, был создан в США.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что США финансировали на Украине 30 биолабораторий, где изучались чума и другие опасные вирусы. На военно-биологические программы на территории Украины Пентагон тратил миллионы долларов.

Также ранее в оборонном ведомстве России сообщили, что американский лидер Джо Байден курировал военно-биологическую программу США на Украине.