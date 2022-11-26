Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в Евросоюз и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали сегодня, 26 ноября, в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

"Я благодарю Бельгию ипремьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО…", - отметил Зеленский в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в Минобороны Германии сообщили, что заявку Украины на вступление в НАТО обсудят все страны альянса. Сколько продлится процедура рассмотрения украинской заявки на вступление в НАТО, не уточняется.

Также ранее издание Politico сообщало, что заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке стала неожиданностью для США. В Вашингтоне до сих пор сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в альянсе. В частности это связано с необходимостью участия американских военных в защите любого члена НАТО, который подвергся нападению.