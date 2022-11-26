Focus Online: США взяли в «клещи» экономику Германии

Немецкую экономику США взяли в «клещи» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В статье издания Focus Online заявили, что экономика Германии попала в «клещи» США.

Автор поясняет, что «суть американских клещей заключается в двух очень разных аспектах. Первый касается американского закона о сокращении инфляции, целью которого можно назвать не снижение цен, а гигантскую программу субсидий в американский высокотехнологичный сектор, что, в свою очередь, оказывает давление на немецкие компании. Второй аспект направлен против Китая и заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР».

Как отмечается, США намерены твердо обеспечить свое благосостояние за счет Китая и Европы.

В статье автор подчеркивает, что немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра «свободной торговли» сменилась эрой «управляемой торговли».

Как сообщал сайт KP.RU, издание Geopolitika.news предрекало катастрофические последствия экономике Европы в связи с небывалым энергетическим кризисом.

В статье говорилось, что Европа планомерно шла к сложившемуся положению.

Ранее президент России Владимир Путин называл «экономическим самоубийством» политику Запада в сфере энергетики.