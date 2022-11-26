Аналитик Юшков заявил, что единый европейский закупщик газа станет новым игроком на энергорынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза могут выставить на рынок нового глобального игрока, который станет европейским единым закупщиком. Подобное решение означает прекращение почти всех других договоров. Такое заявление сделал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Изначально предполагалось, что таким образом страны Евросоюза будут снижать цены на европейском газовом рынке. Это значит, что они должны вместо всех остальных контрактов выпустить на рынок на переговоры с поставщиками единого закупщика», - заявил он в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста главы Европейского союза рассчитывают на то, что за счет устранения конкуренции в регионе среди покупателей появится возможность навязывать собственные условия по поставкам. Юшков заявляет, что подобная схема несовершенна, создавая пространство для спекуляций странам Европейского союза.

Ранее телеканал «360» сообщал, что страны Европейского союза исключат российский газ из контрактов на совместные закупки и в следующем году они должны составить 13,5 млрд кубометров.

Тем временем Москва 24 обратила внимание на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Эрика Мамера, который заявил, что ЕК никогда не работала над введением запрета на импорт российского газа.