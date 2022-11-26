Названы напитки, полезные в холодное время года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала напитки, которые стоит пить в холодное время года.

Писарева обратила внимание на пользу куркумы-латте, а также отвар шиповника. Как отметила специалист, первый напиток становится насыщенным за счет того, что готовится на основе куркумы, кардамона, а также черного перца и растительного молока. Отвар шиповника диетолог назвала «мощным антиоксидантом».

«Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь», заявила эксперт в беседе с RT.

Кроме того, специалист советует добавить в напиток на основе травяного чая сублимированные ягоды для насыщенности вкуса и цвета, отмечая также, что они гораздо более полезнее, чем замороженные.

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