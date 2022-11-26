Британцы высмеяли власти Европы после их заявления о выгоде США от конфликта на Украине Фото: REUTERS

В ЕС выдвинули обвинения в адрес США, получающих огромную прибыль от конфликта на Украине. Читатели Daily Mail выразили поддержку этому, но в тоже время высмеяли ЕС за запоздалую реакцию.

«Дошло наконец? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию», - подчеркивает в своем комментарии один из пользователей.

В другом сообщении отмечается, что «конечно, США и администрация Байдена далеко не союзники ЕС».

При этом один из читателей с иронией заметил, что «Вашингтон больше не союзник даже самим Соединенным штатам».

В большинстве комментариев пользователи сошлись во мнении, что действия Байдена были очевидными и США не раз использовали военные конфликты в собственных интересах.

В дискуссии напомнили, что «они научились этому трюку много лет назад».

Как сообщал сайт KP.RU, издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что действия США, зарабатывающих не только на украинском кризисе, но также и на дефиците энергоресурсов в Европе, вызывают все большее раздражение у европейских политиков.

Отмечается, что для ЕС серьезное напряжение вызвали экологические субсидии, а также налоги президента США, которые ограничивают торговлю в Европе и грозят разрушить промышленность Европы.