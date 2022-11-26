Парламентская комиссия РФ изучит информацию о создании в США штамме коронавируса

Вице-спикер Совфеда Косачев заверил, что "комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь - Министерства обороны" Фото: REUTERS

Парламентская комиссия России по изучению активности "биолабораторий США в Украине" изучит сведения Минобороны РФ о создании варианта "смертоносного" коронавируса в Штатах. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь - Министерства обороны, с которым мы находимся в регулярном и тесном рабочем контакте", - сказал политик.

Сегодня, 26 ноября 2022 года, в Минобороны сообщили, что вариант коронавируса, который приводит к гибели 80% лабораторных животных, "был создан в США".

Напомним, в Минобороны РФ сообщали по подготовке "грязной бомбы" в Украине и настояли на проверке фактов. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на объектах энергетики Украины, опровергли информацию о готовящейся провокации с применением "грязной бомбы", не найдя никаких следов.

Ранее в Минобороны рассказывали, что США "заражали комаров лихорадкой денге, Зика, желтой лихорадкой".