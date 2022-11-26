Захарова заявила, что в Москве потрясены вестью о смерти главы МИД Белоруссии Макея Фото: из соцсетей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве потрясены известиями о смерти коллеги, министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России", - говорится в сообщении Захаровой.

Ранее сообщалось, что скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает "Белта". Причина смерти не уточняется. Владимиру Макею было 64 года.

Он занимал свою должность с 2012 года, до этого был главой администрации президента Белоруссии 4 года. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии. Был полковником запаса. Награжден белорусскими орденами Почета в 2006 году и Отечества III степени 2018 году.