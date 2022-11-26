На Украине в городе Хмельницком демонтировали памятник-танк Т-34 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Хмельницком на Украине местные власти произвели демонтаж памятника-танка Т-34, об этом сообщил глава города Александр Симчишин в своем Telegram-канале.

«Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее», - сообщил украинский чиновник.

Симчишин заявил, что этот танк в своем роде «уникальный исторический экспонат, которых больше нет в мире», поэтому он будет музейным экспонатом, который будет напоминать об «оккупационном прошлом».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее местные власти в райцентре Мукачево Закарпатской области снесли памятник Пушкину.

Кроме того, в Одессе начались работы по демонтажу памятника основательнице города Екатерине II.

Ранее украинские власти уже сносили постаменты Пушкина, Жукова, Булгакова.

Помимо этого памятники советским-воинам освободителям активно сносят в странах Прибалтики, Польши и других странах ЕС.