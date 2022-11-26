Шольц рассказал, что Путин в переговорах чередует русский и немецкий

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе последнего телефонного разговора в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин переходил с русского языка на немецкий.

"Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничиваются восьмичасовым курсом языка в школе", - уточнил Шольц в интервью изданию Focus.

Путин и Шольц провели телефонную беседу 13 сентября этого года, обсуждалась ситуация на Украине. По результатам прошлых разговоров с российским лидером Шольц отметил некие "подвижки", но отмечал, что не увидел готовности РФ к переговорам.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Путин и Шольц проводят переговоры с соблюдением антикоронавирусных мер. Это не повлияет на характер встречи и ее содержательность, заверили в Кремле.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.