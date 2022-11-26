Сенатор Джабаров считает, что смерть Макея не отразится на взаимоотношениях России и Белоруссии

Владимир Макей Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменения в руководстве МИД Белоруссии не отразятся на отношениях России и Белоруссии, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

"Я не думаю, что кончина Владимира Макея может изменить наши взаимоотношения с братской страной. Они определены союзом, определяются нашими народами, нашими президентами, парламентариями… Я уверен, что ничего не изменится…", - сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что на 65-м году жизни умер Владимир Макей, глава МИД Белоруссии.

Владимир Макей занимал свою должность с 2012 года, до этого был главой администрации президента Белоруссии 4 года. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии. Был полковником запаса. Награжден белорусскими орденами Почета в 2006 году и Отечества III степени 2018 году.

Также сегодня, 26 ноября, стало известно, что умер Владимир Калиниченко, следователь Генпрокуратуры СССР, ставший прототипом героя сериала "Икра".