В Турции заявили, что не обязаны спрашивать разрешение на проведение операции в Сирии Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция не намерена просить разрешения на проведение антитеррористических операций, сообщил официальный представитель президента Ибрагим Калын агентству Anadolu.

Напомним, Турция с 20 ноября 2022 года проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии. Ранее сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Турецкий лидер Тайип Эрдоган охарактеризовал операцию как успешную и не исключил, что за ней последует и наземная.

"Турция не намерена просить разрешения на проведение операций по обеспечению нацбезопасности страны", - цитирует Калына Anadolu.

Ранее сообщалось, что Турция в Сирии открыла “дружественный огонь” по американцам. Чем это может обернуться для сирийского урегулирования и единства НАТО, рассказал обозреватель KP.RU Евгений Умеренков.

Также ранее стало известно, что Турция перенесла операцию в Сирии после обнародования данных Вашингтоном.