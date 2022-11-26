Умерла Айрин Кара, исполнительница хита What a Feeling

Айрин Кара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская певица и актриса Айрин Кара, исполнительница хита What a Feeling, умерла в возрасте 63 лет, об этом в соцсетях сообщила ее агент Джудит Муз.

"С глубокой грустью сообщаю о кончине Айрин Кары от имени ее родных", - говорится в заявлении Муз, опубликованном в Twitter певицы.

Агент певицы уточнила, что Кара умерла в своем доме в штате Флорида, причина ее ухода из жизни пока не установлена.

Айрин Кара является лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми", родилась в нью-йоркском Бронксе в 1959-м году. Стала популярной, в частности, после исполнения композиции What a Feeling, ставшей саундтреком к фильму "Танец-вспышка" (Flashdance, 1983).

Ранее сообщалось, что умерла известная чешская певица, специально заразившаяся ковидом для получения сертификата. Она хотела получить естественный иммунитет и не делать прививку.

Также ранее стало известно, что российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла 23 октября 2022 года в возрасте 88 лет.