Зеленский заявил о намерении Украины отправить зерно в Африку и Азию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев в очередной раз заявил о планах отправить зерно в Африку и Азию в рамках новой инициативы "Зерно из Украины", по которой Украина обязуется обеспечить своим продовольствием те государства, где присутствует угроза голода. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил на Международном саммите по продовольственной безопасности.

“Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 миллионов человек. По этому пути Украина уже сделала первые шаги – отправила первые корабли. В середине ноября – 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Сегодня загружается еще одно судно…", – цитирует Зеленского его сайт.

Ранее глава Турции Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возможности бесплатной отправки российского зерна и удобрений в голодающие государства африканского континента. Впоследствии Путин неоднократно отмечал, что он крайне недоволен тем, как реализуется зерновая сделка. По словам российского лидера, зерно, вывозимое из украинских портов, почти не доходит до беднейших стран - его получают, преимущественно, богатые западные государства. Как показала практика предыдущих отправок зерна, беднейшим странам досталось только 3% от всего объема зерна, отправленного из Украины.

Напомним, зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители РФ, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе, Одессы.