Служба безопасности Украины внедряла агентов в общину крымских татар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) внедряла своих агентов в крымскотатарскую общину на Украине с целью установить тотальный контроль за деятельностью крымских татар, руководителя крымскотатарского меджлиса* (запрещенная в РФ экстремистская организация) Рефата Чубарова, чтобы препятствовать их сближению с местными властями и не допустить создание ими крымскотатарской автономии на территории Украины. Об этом говорится в документах украинской спецслужбы, на которые ссылается РИА Новости.

Как следует из документов, агент СБУ, который был внедрен в ближайшее окружение Чубарова, 5 марта 2015 года сообщил своим кураторам, что Чубаров назначил доверенное лицо "наблюдать за процессами в мусульманской среде на территории Херсонской области".

Напомним, после вхождения Крыма в состав России в 2014-м году в Херсоне стали базироваться бежавшие с полуострова украинские институты власти. С ними, в основном, взаимодействовал меджлис*.

Ранее сообщалось, что СБУ и украинские националистические формирования проведут карательные рейды в Николаеве. В ходе рейдов будут выявлять пророссийски настроенных жителей города и тех, кто просто недоволен политикой киевского режима. Уточнялось, что в город уже прибыли сотрудники СБУ и боевики, прошедшие специальную подготовку по проведению карательных акций.

*Запрещенная в россии экстремистская организация