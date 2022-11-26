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НовостиВ мире26 ноября 2022 19:31

Минфин США разрешил Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы

Таким образом были ослаблены ранее введенные санкции
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минфин США разрешил Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы

Минфин США разрешил Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти разрешили компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в США, таким образом ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканской страны, сообщили в министерстве финансов.

"Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, которые были произведены совместными предприятиями Chevron", - уточняется в генеральной лицензии.

В ведомстве также пояснили, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PdVSA.

Ранее сообщалось, что США начинают снимать санкции с Венесуэлы, чтобы насолить России. При этом отмечалось, что Вашингтон выставил Николасу Мадуро немало политических условий.

Также отмечалось, что Венесуэла живет годами под адскими санкциями, но “Айфоны” и туалетная бумага там так и не пропали. При этом стране пришлось пройти через настоящий коммунальный кризис.