Минфин США разрешил Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти разрешили компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в США, таким образом ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканской страны, сообщили в министерстве финансов.

"Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, которые были произведены совместными предприятиями Chevron", - уточняется в генеральной лицензии.

В ведомстве также пояснили, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PdVSA.

Ранее сообщалось, что США начинают снимать санкции с Венесуэлы, чтобы насолить России. При этом отмечалось, что Вашингтон выставил Николасу Мадуро немало политических условий.

Также отмечалось, что Венесуэла живет годами под адскими санкциями, но “Айфоны” и туалетная бумага там так и не пропали. При этом стране пришлось пройти через настоящий коммунальный кризис.