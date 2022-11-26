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НовостиВ мире26 ноября 2022 20:00

Жители немецкого Лейпцига вышли на антиамериканский митинг

Участниками акции стали сотни человек
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Жители немецкого Лейпцига вышли на антиамериканский митинг

Жители немецкого Лейпцига вышли на антиамериканский митинг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антиамериканские митинги проходят сегодня, 26 ноября, в Лейпциге в Германии. Участники акции вышли на улицы с немецкими и российскими флагами и лозунгом - "Американцы, идите домой!", сообщает портал sueddeutsche.de.

Митинг проходит перед зданием консульства США. На месте работают сотрудники полиции, проходят задержания протестующих.

По видео с места акции, размещенного в Сети, видно, что в ней принимают участие сотни человек.

Ранее в Германии более 7 тысяч немцев вышли на митинги против энергетической политики страны. Самые крупные протесты наблюдались в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг. Всего, по предварительным данным полиции, участниками протестных акций стали более семи тысяч человек. В целом демонстрации прошли в спокойной обстановке.

Также ранее жители Германии вышли на митинг из-за катастрофического роста цен на энергоносители и продукты питания.