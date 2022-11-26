Жители немецкого Лейпцига вышли на антиамериканский митинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антиамериканские митинги проходят сегодня, 26 ноября, в Лейпциге в Германии. Участники акции вышли на улицы с немецкими и российскими флагами и лозунгом - "Американцы, идите домой!", сообщает портал sueddeutsche.de.

Митинг проходит перед зданием консульства США. На месте работают сотрудники полиции, проходят задержания протестующих.

По видео с места акции, размещенного в Сети, видно, что в ней принимают участие сотни человек.

Ранее в Германии более 7 тысяч немцев вышли на митинги против энергетической политики страны. Самые крупные протесты наблюдались в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг. Всего, по предварительным данным полиции, участниками протестных акций стали более семи тысяч человек. В целом демонстрации прошли в спокойной обстановке.

Также ранее жители Германии вышли на митинг из-за катастрофического роста цен на энергоносители и продукты питания.