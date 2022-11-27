Иранский эксперт заявил о невозможности победы Украины даже при поддержке НАТО

В Иране заявили, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией даже при поддержке НАТО. Фото: REUTERS

Украина не имеет шансов победить в конфликте с Россией даже в случае помощи со стороны стран НАТО. Об этом пишет иранское издание Kayhan.

«Полный разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. Если в конфликт вмешается НАТО, то победителей в ядерном пепле не будет. В конечном итоге стороны просто уничтожат друг друга», — считает автор публикации, военный теоретик Сейид Мохаммад-Амин Абади, напомнив, что страны НАТО неоднократно заявляли, что не имеют намерения вступать в прямой конфликт с Россией.

Тем временем в США обвинили Зеленского в желании втянуть НАТО в конфликт с Россией.

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