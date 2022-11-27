Губернатор Псковской области Ведерников рассказал о проявлениях "добрососедства" стран НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беспилотные летательные аппараты НАТО, в том числе военные, неоднократно пытались пересечь границу РФ еще до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на Псковском международном медиафоруме в субботу 26 ноября.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось», - сказал Ведерников, приведя в качестве примеров «добрососедства» со стороны стран НАТО «пустые заявления Латвии и Эстонии о территориальных претензиях» и «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов.

Ранее заместитель генпрокурора при президенте Рейгане Брюс Файн в публикации для издания The Hill написал, что решению конфликта на Украине способствовал бы, в частности, выход США из состава Организации Североатлантического договора.

Тем временем в США обвинили Зеленского в желании втянуть НАТО в конфликт с Россией.

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