В Минобороны рассказали о документах, подтверждающих, что США занимались исследованием патогенов на Украине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В распоряжении российского Минобороны есть документы, свидетельствующие о работе над патогенами в украинских лабораториях в интересах США. Об этом в субботу 26 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Опубликованные документы в очередной раз подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях», - сказал Кириллов, выступая в преддверии 9-й обзорной конференция государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, добавив, что США скрывают от американцев деятельность ДТРА (Управления по снижению угрозы оружия массового поражения американского Минобороны), удаляя из отчетов информацию о результатах исследований на территории Украины.

Также Кириллов рассказал об использовании Соединенными Штатами системы ПАКС, которая позволяет Пентагону в режиме реального времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру и получать доступ к результатам неоднозначных с этической и правовой точек зрения экспериментов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Пентагон тайно создает вирус-убийцу с летальностью 80%.

Парламентская комиссия РФ после этого заявила, что изучит информацию о создании в США штамма коронавируса.