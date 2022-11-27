На Тайване правящая партия проиграла местные выборы

Глава администрации Тайваня Цай подала в отставку после поражения правящей партии на местных выборах. Фото: REUTERS

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку после того, как правящая на острове Демократическая прогрессивная партия проиграла выборы в местные органы власти.

Выборы прошли в субботу 26 ноября. В 13 административных единицах острова, в том числе четырех из шести крупнейших мегаполисов, где проживает почти 70% населения Тайваня, кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдань заняли посты глав администраций, пишет РИА Новости.

Напомним, ДПП выступает за независимость острова и против сближения с Китаем.

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