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НовостиПолитика27 ноября 2022 1:12

На Тайване правящая партия проиграла местные выборы

Глава администрации Тайваня подала в отставку после оглашения результатов выборов
Мария ПАВЛОВА
Глава администрации Тайваня Цай подала в отставку после поражения правящей партии на местных выборах.

Глава администрации Тайваня Цай подала в отставку после поражения правящей партии на местных выборах.

Фото: REUTERS

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку после того, как правящая на острове Демократическая прогрессивная партия проиграла выборы в местные органы власти.

Выборы прошли в субботу 26 ноября. В 13 административных единицах острова, в том числе четырех из шести крупнейших мегаполисов, где проживает почти 70% населения Тайваня, кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдань заняли посты глав администраций, пишет РИА Новости.

Напомним, ДПП выступает за независимость острова и против сближения с Китаем.

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Ранее издание Politiko предрекло Европе экономическую катастрофу из-за курса Байдена по сдерживанию Китая.

Тем временем Южная Корея может стать следующей ядерной державой. Ракетные испытания КНДР могут стать причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, пишет 19FortyFive.