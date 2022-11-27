США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы

США снимают нефтяные санкции с Венесуэлы. Фото: REUTERS

Вашингтон принял решение об ослаблении нефтяных санкций против Венесуэлы. Об этом в субботу 26 ноября сообщил Минфин США, пишет РИА Новости.

Сообщается, что решение принято в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией Венесуэлы.

Ослабление санкций заключается в предоставлении компании Chevron лицензии на право добычи нефти и производства нефтепродуктов в Венесуэле, а также поставки их на американский рынок. Лицензия будет действовать полгода. В то же время США оставляют за собой право как на дальнейшее ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение.

Еще в мае 2022 года США начали снимать санкции с Венесуэлы, чтобы насолить России. Подробности здесь на KP.RU.

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