Юрист Соловьев рассказал, зачем мошенники присылают удостоверения сотрудников правоохранительных органов

Телефонные мошенники присылают своим жертвам фото якобы удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мошенники присылают жертвам фотографии якобы удостоверений сотрудников правоохранительных органов, чтобы войти в доверие и выманить не только деньги, но и жилье. Вначале они предлагают «помочь следствию», представляясь сотрудниками полиции или другого правоохранительного ведомства, сообщают о готовящейся краже денег с банковского счета жертвы и предлагают «помочь следствию».

«Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы «настоящий не повис» на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья», - рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт посоветовал не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами и помнить, что сотрудники любые предложения об оформлении кредита в такой ситуации являются мошенничеством.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как телефонные мошенники оставили пенсионерку из Иркутска без жилья и 9,5 млн рублей. Запуганную женщину заставили залезть в долги и набрать кредитов.

Куда пропали телефонные мошенники с Украины и чего от них ждать, читайте здесь на KP.RU.