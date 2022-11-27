Что произошло в ночь на 27 ноября

Две трети стран НАТО исчерпали возможности поставки вооружений на Украину. Фото: REUTERS

Только десять государств-членов НАТО готовы продолжать поставки вооружений Украине. Остальные страны или уже исчерпали возможности для военной помощи Киеву, или приближаются к этому, пишет New York Times.

Минобороны России рассказало о документах, подтверждающих работу США над патогенами в украинских лабораториях.

Иранский эксперт заявил о невозможности победы Украины даже при поддержке НАТО. Военный теоретик Абади считает, что Украина не сможет победить без использования ядерного оружия, чего не допустит НАТО.

Губернатор Псковской области Ведерников рассказал о попытках беспилотников НАТО пересечь границу еще до начала СВО.

Эксперт посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря, он допустил рост курса доллара в случае вступления в силу нефтяных санкций ЕС.

Американский телеведущий назвал Зеленского коррумпированным украинским диктатором. Журналист подсчитал, что общий объем помощи США Киеву уже составил 90 миллиардов долларов.

Ким Чен Ын назвал целью КНДР построение самых могущественных в мире ядерных сил. Северокорейский лидер заявил о желании обладать «абсолютной силой».

В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за один день без ядерного оружия. Экс-сотрудник администрации Рейгана назвал ложной создаваемую в западных СМИ картину «поражения» России.