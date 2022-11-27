Бывший сенатор Блэк заметил, что расстрел российских пленных - не первое военное преступление Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные журналисты впервые не подвергли цензуре военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщив о расстреле российских военнопленных украинскими военными. Об этом заявил в интервью RT бывший сенатор Соединенных Штатов Ричард Блэк.

По его словам, до этого было зафиксировано несколько преступных действий Киева в отношении пленных, но они не получили широкого освещения в американской и европейской прессе.

В частности, весной текущего года глава "Мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко признался, что приказал украинским врачам кастрировать пленных россиян.

Также не получило должного внимания со стороны западных средств массовой информации видео, на котором украинские военные простреливают пленным ноги, уточнил политик.

"Это чудовищное военное преступление. Так что в этом смысле, здесь нет ничего нового, - заключил Блэк. - Однако новое тут то, что СМИ впервые обратили на это внимание. До сегодняшнего дня такие вещи подвергались цензуре".

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила мнение, что Организация объединенных наций (ООН) прячется за общими фразами в оценке видео расстрела российских военных.

Дипломат обратила внимание, что необоснованные обвинения в адрес России были более многословны. Когда же имеется подтвержденное преступление украинских военных, ООН заявляет об обеспокоенности "любыми нарушениями прав человека".

Напомним, официальный представитель генерального секретаря ООН Фахран Хак ответил на вопрос о кадрах с расправой над российскими пленными в Донбассе. По его словам, организация считает необходимым изучить все сообщения об этих преступлениях, расследование инцидента должно быть проведено тщательным образом.