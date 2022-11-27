Поляки назвали протестующих украинских беженцев "недовольными бездельниками"

В Польше недовольны поведением мигрантов из Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские беженцы устроили в Польше акцию протеста из-за выселения из отеля с системой "все включено" в городе Познань. Об этом сообщает местное издание Mysl Polska.

В публикации уточняется, что в отеле "Икар" размещались около 250 украинцев. Все их потребности, включая проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку, удовлетворялись за счет заведения.

Когда мигрантам сообщили, что им необходимо покинуть гостиничный комплекс в связи с плановым ремонтом, они вышли на улицы и стали протестовать.

"С самого начала конфликта на Украине мы предупреждали, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что мы получим целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство Польши решило, что беженцы с Украины с января должны будут оплачивать аренду помещений, в которых они проживают за свой счет.

Планируется ввести дифференцированную шкалу в зависимости от сроков проживания. Кто прожил много, тот и платить будет больше, а кто приехал относительно недавно, то заплатит 40% от арендной ставки.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица выразила мнение, что беженцы из Украины останутся в Европе на долгие годы после окончания конфликта.