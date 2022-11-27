Во Франции призвали Байдена и Макрона потребовать от Зеленского возврата денег за предоставленную помощь Фото: REUTERS

Президенты Соединенных Штатов и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон должны потребовать от украинского лидера возврата тех денег, которые были отправлены на помощь Киеву, считает французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Прежде, чем отправлять Зеленскому миллиарды, Байден, Макрон и Урсула должны хотя бы попросить его вернуть десятки миллионов, которые он прячет в налоговых убежищах», – написал политик в своем Twitter.

Как отметил Филиппо, то, что западные страны не получили от Украины возмещения за расходы на поставки оружия делает ситуацию «еще более позорной».

Напомним, на этой неделе Байден поручил Государственному департаменту направить на военную поддержку Украины 400 миллионов долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее США выделили Украине еще один транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов. С учетом этих средств, прямая бюджетная поддержка Киева со стороны Вашингтона достигла 13 миллиардов долларов.