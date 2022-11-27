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НовостиПолитика27 ноября 2022 7:22

В Германии осудили Шольца за планы остановить закупку нефти у России

Немецкому народу придется страдать из-за высоких цен на топливо, предупредили читатели газеты Welt
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Германии осудили Шольца за планы остановить закупку нефти у России

В Германии осудили Шольца за планы остановить закупку нефти у России

Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt осудили планы канцлера Германии Олафа Шольца остановить закупки нефти из России с января следующего года. Они назвали это решение глупым и сравнили планы политика с государственной изменой.

«Меня затошнило. Может этот горе-канцлер объяснит мне, как мы будем оплачивать счета?» – написал один из пользователей.

«Какой же Шольц глупый. Россия просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придется страдать», – возмутился другой читатель.

«Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой», – заявил еще один комментатор.

«Шольц хорошо вжился в роль американской марионетки. Но пора остановиться», – написал четвертый пользователь.

Напомним, ранее глава правительства Германии заявил, что Берлин хочет остановить закупки российской нефти с января 2023.

Как писал сайт KP.RU, канцлер ФРГ заявлял, что страна предприняла большой пакет мер и сможет обходиться без российского газа.