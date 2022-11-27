РБК: Правительство России продлит работу устаревших мусорных полигонов до 2026 года

Правительство России продлит работу устаревших мусорных полигонов до 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России решило продлить до 1 января 2026 года сроки работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов. Кабинет министров направил соответствующие поправки в Государственную думу.

По информации РБК, законопроект касается свалок, не имеющих документации и введенных в эксплуатацию до 2019 года, то есть до начала так называемой «мусорной реформы». Их было разрешено использовать отходы до 1 января 2023 года, пока в России не появятся современные полигоны ТКО, однако в 25% регионах страны это не сделано до сих пор. В комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отметили, что в 21 субъекте РФ «по-прежнему некуда вывозить отходы и нет соответствующих объектов размещения».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поручил ликвидировать в ближайшие годы все открытые свалки в черте городов. Как отметил глава государства, экологический вопрос в значительной степени определяет качество жизни населения, поэтому находится в числе приоритетных.