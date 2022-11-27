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НовостиОбщество27 ноября 2022 7:45

РБК: Правительство России продлит работу устаревших мусорных полигонов до 2026 года

Ы 25% регионах страны до сих пор нет современной инфраструктуры для отходов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России продлит работу устаревших мусорных полигонов до 2026 года

Правительство России продлит работу устаревших мусорных полигонов до 2026 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России решило продлить до 1 января 2026 года сроки работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов. Кабинет министров направил соответствующие поправки в Государственную думу.

По информации РБК, законопроект касается свалок, не имеющих документации и введенных в эксплуатацию до 2019 года, то есть до начала так называемой «мусорной реформы». Их было разрешено использовать отходы до 1 января 2023 года, пока в России не появятся современные полигоны ТКО, однако в 25% регионах страны это не сделано до сих пор. В комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отметили, что в 21 субъекте РФ «по-прежнему некуда вывозить отходы и нет соответствующих объектов размещения».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поручил ликвидировать в ближайшие годы все открытые свалки в черте городов. Как отметил глава государства, экологический вопрос в значительной степени определяет качество жизни населения, поэтому находится в числе приоритетных.