В России 27 ноября 2022 выявлено 5 918 случаев заболеваний коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России за прошедшие сутки выявлено 5 918 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве, где за сутки заболели 1 061 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 547 случаев, на третьем Свердловская область – 297 пациентов.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса скончался 51 человек, госпитализирован 661 пациент, а выздоровели от инфекции 4 174 человека. С начала пандемии в России были выявлены 21 574 764 случая заражения COVID-19. Общее число умерших от коронавируса составило 391 840, выздоровевших – 20 982 028.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России появились новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это варианты штамма «Омикрон», получившие от ученых названия «Тифон» и «Цербер».