Сергей Лавров выразил соболезнования супруге Владимира Макея

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил жене главы МИД Белоруссии Владимира Макея телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной супруга. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 27 ноября 2022 года.

"Владимир Владимирович Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами России и Беларуси", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что Владимир Макей был выдающимся дипломатом и настоящим патриотом, посвятившим свою жизнь служению Родине и защите ее интересов.

Российское министерство иностранных дел навсегда запомнит Владимира Макея, как мудрого дипломата и блестящего профессионала, который снискал любовь и уважение как в Белоруссии, так и за ее пределами.

Напомним, Владимир Макей умер в возрасте 64 лет. Причина смерти не сообщается. Он занимал должность министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года, до этого был главой администрации президента Белоруссии 4 года.

Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии. Был полковником запаса. Награжден белорусскими орденами Почета в 2006 году и Отечества III степени 2018 году.

Как Владимир Макей, выходец из маленькой белорусской деревни, которую еще и не на каждой карте Гродненской области можно найти, стал одними из главных исполнителей внешней политики Белоруссии, читайте в материале KP.RU.