Лавров отложил визит в Минск из-за смерти главы МИД Белоруссии

Сергей Лавров отложил визит в Минск Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отложил визит в Минск, который был запланирован на 27-28 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Изменения в расписание главы МИД России внесены в связи со смертью руководителя министерства иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, который умер на 65-м году жизни. По этой же причине перенесено совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух государств.

"О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров направил жене Владимира Макея телеграмму, в которой выразил соболезнования его близким в связи с кончиной дипломата. В МИД РФ назвали белорусского посла истинным другом страны, а также подчеркнули его высочайшие человеческие и профессиональные качества.

Напомним, вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что Владимир Макей был профессионалом высшей пробы, патриотом и надежным товарищем. Сенатор также добавил, что выразил соболезнования родственникам Макея через коллег в белорусском парламенте.