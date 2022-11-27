Волонтеры поздравили с Днем матери женщин, воспитавших защитников Родины

Волонтеры поздравили россиянок с Днем матери. Фото: #МЫВМЕСТЕ

Российские волонтеры в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ поздравили с Днем матери женщин. Особое внимание уделили матерям, которые воспитали защитников Родины. Мероприятия прошли сразу в нескольких регионах России.

В Краснодаре, например, волонтеры местного штаба #МЫВМЕСТЕ провели акцию "Цветы маме". Ее участники дарили розы женщинам, которые приходили забирать детей из детских садов. Красивые букеты получили более 450 матерей.

Волонтеры поздравили россиянок с Днем матери. Фото: #МЫВМЕСТЕ

В Дагестане матерей раненых военнослужащих и мобилизованных пригласили на чаепитие. Женщин угощали сладостями и дарили им цветы.

В Ставропольском крае организованы поздравления семьям студентов, отцы и братья которых участвуют в специальной военной операции.

"Это наши герои. Многие ушли добровольцами в зону спецоперации, - подчеркнул один из волонтеров. - Мы должны быть им благодарны и заботиться об их близких до тех пор, пока они не вернутся".

Волонтеры поздравили россиянок с Днем матери. Фото: #МЫВМЕСТЕ

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.

В ходе беседы российский лидер заявил, что разделяет боль утраты родителей, потерявших детей во время спецоперации. По его словам, власти страны намерены делать все, чтобы родители военнослужащих чувствовали поддержку и плечо.

Напомним, с момента объявления частичной мобилизации в РФ добровольцы объединились по всей России, чтобы помочь всем, кто остался наедине с проблемами и тревогами о близких, ушедших на фронт. В рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ волонтеры предоставляют адресную, психологическую, юридическую и гуманитарную поддержку родственникам мобилизованных.