Власти Кривого Рога сообщили о длительной приостановке работы железной дороги после ударов по инфраструктуре

Власти Кривого Рога решили приостановить работу железной дороги Фото: кадр из видео

Власти Кривого Рога решили приостановить работу железной дороги в связи с ударами по инфраструктуре, сообщил начальник военной администрации города Евгений Ситниченко.

«Передвижение железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время», – сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

По словам главы Криворожской военной администрации, в результате ударов по инфраструктуре города никто не пострадал.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге разрушен объект транспортной инфраструктуры.

Ранее на Украине сообщили, что в Кривом Роге произошла серия взрывов. Известно, что в Днепропетровской области, где расположен город, объявлена воздушная тревога.