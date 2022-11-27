Захарова ответила депутату сейма Латвии на заявление о "не существующем" русском языке

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, который усомнился в существовании русского языка.

"Русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински", - заявил Кирштейнс.

В ответ Мария Захарова в своем телеграм-канале предложила тому же депутату ответить на вопрос: существует ли американская нация?

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова прокомментировала пост украинского постпреда при Организации объединенных наций (ООН) Сергея Кислицы в соцсети, где он жалуется на "невыносимую обязанность" слушать российских дипломатов и демонстрирует неприличный жест. По ее словам, этот жест стал позорным символом киевского режима.

Напомним, Мария Захарова прокомментировала принятие Европарламентом (ЕП) резолюции о признании России "спонсором терроризма". Дипломат в шутку предложила признать ЕП "спонсором идиотизма".