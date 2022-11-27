Аналитик Широв назвал идею потолка цен на российскую нефть опасной для мировой экономики

Потолок цен более опасен для его инициаторов, чем для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны, пытаясь ввести потолок цен на российскую нефть, принимают необдуманное решение, которое создает опасность доя мировой экономики. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв в беседе с РИА Новости.

В частности, эксперт обратил внимание, что установление предельной стоимости ставит целью снижение доходов России, однако при этом Запад резко сокращает экспорт продукции в РФ, то есть уменьшает и расходы. Таким образом, российская экономика не получает тот удар, на который рассчитывали западные страны, а доллар становится токсичной валютой.

"Оно меняет все правила игры на энергетических рынках, а это опасно для всей мировой экономики и, прежде всего, для ряда стран, принимающих это решение", - заключил Широв.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва не станет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к потолку цен на российские энергоносители. По ее словам, такие действия Запада создают опасный прецедент не только на рынке энергоносителей, но и для всей международной торговли.