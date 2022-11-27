Депутат Рады Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай поражения энергообъектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Украины должны запастись едой, водой и зарядить мобильные устройства на случай новых повреждений объектов энергетический инфраструктуры страны, призвал депутат Верховной рады Давид Арахамия.

«Следующая неделя может быть очень трудной. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Мы готовимся, готовятся военные. Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», – написал парламентарий в Telegram.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России нанесли в среду, 23 ноября, массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В Минобороны РФ отметили, что по целям в Киеве ударов не было, а объявленные разрушения в городе стали следствием падения ракет украинских средств ПВО.

Тем временем власти Кривого Рога сообщили о длительной приостановке работы железной дороги после ударов по инфраструктуре.