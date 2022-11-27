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НовостиПолитика27 ноября 2022 10:19

Депутат Рады Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай поражения энергообъектов

Следующая неделя может быть очень трудной, предупредил парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутат Рады Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай поражения энергообъектов

Депутат Рады Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай поражения энергообъектов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Украины должны запастись едой, водой и зарядить мобильные устройства на случай новых повреждений объектов энергетический инфраструктуры страны, призвал депутат Верховной рады Давид Арахамия.

«Следующая неделя может быть очень трудной. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Мы готовимся, готовятся военные. Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», – написал парламентарий в Telegram.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России нанесли в среду, 23 ноября, массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В Минобороны РФ отметили, что по целям в Киеве ударов не было, а объявленные разрушения в городе стали следствием падения ракет украинских средств ПВО.

Тем временем власти Кривого Рога сообщили о длительной приостановке работы железной дороги после ударов по инфраструктуре.