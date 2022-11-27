Российские школьники завоевали десять медалей на олимпиаде по физике в Минске

Российские медалисты олимпиады в Минске. Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Десять школьников из России взяли медали на Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников, которая проходила в Минске с 21 по 23 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Минпросвещения России в воскресенье, 27 ноября 2022 года.

Олимпиада проводилась в двух возрастных категориях – старшей (16-18 лет) и младшей (13-15 лет) лигах. Ее участниками стали ученики образовательных учреждений девяти стран: России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Знания требовалось продемонстрировать в двух турах. В первом требовалось решить обширные задания из разных разделов школьной физики, а во втором – провести опыты, не имея специального оборудования.

Старшие медалисты станут кандидатам в сборную команду России на Международную олимпиаду по физике, младшие – на Международную естественно-научную олимпиаду юниоров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Российские школьники привезли медали с 18-й Международной выставки юных конструкторов на Тайване. Изобретения юных россиян поразили жюри международной выставки.

Напомним, школьник из Санкт-Петербурга получил Гран-при премии "Экология – дело каждого" за разработку по очистке воздуха. Экологический проект 15-летний россиянин представил, как инновационную разработку по использованию микроводоросли хлорелла вульгарис, которая позволяет из углекислого газа получать кислород и дезинфицировать воздух.