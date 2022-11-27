Шольц назвал маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток – 2» маловероятен, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я думаю, что это трудно себе представить», – сказал политик в интервью журналу Focus.

Ранее датский телеканал TV 2/Bornholm опубликовал вечером 24 ноября 2022 кадры взорванной нитки газопровода «Северный поток – 2» в экономической зоне своего государства. Видео было снято с помощью подводного дрона. На кадрах видны обширные разрушения трубы в исключительной экономической зоне Дании.

Как писал сайт KP.RU, прокуратура и служба безопасности Швеции выпустили пресс-релизы, в которых говорится, что произошедшие 26 сентября на дне Балтийского моря взрывы газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» стали результатом грубой диверсии.

Напомним, подрыв ниток газопроводов произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!