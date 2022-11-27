Российская таможня опровергла слухи об "усилении контроля" при ввозе в РФ товаров для нужд спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России опровергли сообщения о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в страну товаров для нужд спецоперации.

В ведомстве заявили, что на самом деле это информация не соответствует действительности.

- Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в РФ товаров для нужд спецоперации, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности, - говорится в сообщении в Telegram-канале ФТС.

Также в службе добавили, что в случае задержек с оформлением указанных товаров следует направить обращение в чат-бот ФТС России. В нем следует указать таможенный орган и номер декларации. Модераторы канала быстро дадут обратную связь, заверили в ведомстве. Есть и другой вариант - обратиться на круглосуточные "горячие линии" таможен, напомнили в ФТС.

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