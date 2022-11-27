Европейцы высмеяли главу ЕК за "помешательство на Путине" Фото: REUTERS

Слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о годовщине голодомора разгневало пользователей Twitter. Европейцы даже уличили ее в том, что она слишком зациклилась на российском лидере Владимире Путине.

Незадолго до этого политик в день памяти голодомора призвала вместе с Киевом обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Также по ее мнению, спустя 90 лет Москва якобы "снова использует продовольствие как оружие".

Однако читатели социальной сети сочли заявление фон дер Ляйен лицемерным. Некоторые даже обратили назвали ее "лгуньей и преступницей".

- Вы уже помешались на Путине и Украине. Вам следует думать о Европе. Если я начну заниматься своими делами на работе, за которую я получаю зарплату, то меня уволят. Почему вы думаете, что это же правило не касается вас?, - возмутился один из комментаторов.

Среди прочих комментариев были и те, в которых люди негодовали, почему "во всем виноват Кремль".

- Если бы Россия якобы использовала продовольствие в качестве оружия, как вы заявляете, все порты были бы заблокированы. Однако Россия напротив разрешила передвижение кораблей, перевозящих зерно, - пишут пользователи Twitter.