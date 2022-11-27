В Абакане из-за аварии 14 социальных объектов и 70 тысяч жителей остались без отопления в мороз Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хакасии в городе Абакан произошла крупная коммунальная авария. В результате без отопления оказались жители 270 многоквартирных домов, где проживают порядка 70 тысяч человек.

Как уточнили в региональном главке МЧС, также отключены от теплоснабжения 14 социальных объектов.

- 27 ноября без теплоснабжения в Абакане находятся 270 многоквартирных жилых домов (70 тысяч человек), 14 социально значимых объектов: 4 школы, лицей, национальная гимназия, 7 детсадов, перинатальный центр, - сообщили в ведомстве ТАСС.

Прорыв на трубопроводе произошел днем 27 ноября. Сейчас специалисты ведут восстановительные работы. Ожидается, что полностью устранить проблему удастся только к утру понедельника, 28 ноября.

При этом в Абакане довольно морозно, на улице температура воздуха держится на уровне -21 градуса. Однако в МЧС заверяют, что температура в домах пока не достигла критично низкого уровня.